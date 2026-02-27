La Fiorentina tornerà in Polonia per gli ottavi di finale di Conference League dove affronterà il Rakow. In caso di passaggio del turno la squadra guidata da Paolo Vanoli, troverebbe la vincente della sfida fra Crystal Palace e AEK Larnaca.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Conference, Rakow e poi? Tabellone e chance di trovare Palace, AZ, Rayo, Strasburgo
altri campionati
Conference, Rakow e poi? Tabellone e chance di trovare Palace, AZ, Rayo, Strasburgo
Il tabellone completo a partire dagli ottavi di finale di Conference League
Nell'eventuale semifinale la Fiorentina potrebbe incrociare una tra AZ Alkmaar, Sparta Praga, Lech Poznan o Shakhtar Donetsk, tutte dalla stessa parte del tabellone, mentre le altre squadre - Strasburgo, Rijeka, Rayo Vallecano, Samsunspor, Mainz, Sigma Olomouc, Celje, AEK Atene - saranno affrontabili solo approdando alla finale di Lipsia ---> leggi gli accoppiamenti degli ottavi di finale
© RIPRODUZIONE RISERVATA