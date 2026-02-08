Conference, Jagiellonia in vetta alla classifica. Poker contro il Motor Lublin

Manca sempre meno per la Fiorentina a tornare a giocare in Conference League. Il 19 febbraio la formazione gigliata volerà in Polonia per la gara di andata contro lo Jagiellonia, sfida che varrà l'accesso agli ottavi. La squadra polacca nella giornata di ieri ha vinto per 4-2 contro il Motor Lublin.
I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League vincono per 4-1 contro il Motor Lublin
La seconda vittoria consecutiva per lo Jagiellonia che guida la classifica con 35 punti a +2 dal Plock, entrambe con una partita in meno rispetto alle altre. Prima della gara con la Fiorentina affronterà in casa il Cracovia, che di punti ne ha 31.
