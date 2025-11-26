Viola News
Brignoli (AEK): “De Gea fa un altro sport. Parisi? Aveva una marcia in più”

Il secondo portiere dell'AEK e l'avvicinamento alla partita con la Fiorentina: "Sorprende vederla così in basso. Difficoltà iniziate dall'addio di Italiano"
Tra le fila dell'AEK Atene, avversario della Fiorentina domani sera in Conference League, c'è anche l'italiano Alberto Brignoli. Portiere di riserva, con un trascorso a Benevento passato alla storia per quel gol segnato contro il Milan, gioca in Grecia ormai dal 2021 prima al Panathinaikos e adesso appunto all'AEK.

Sulla Fiorentina dice: "Conosco il valore della rosa della Fiorentina e mi ha sorpreso vedere che sia partita male. Quando le cose non vanno bene, per quella che è la mia esperienza non è mai colpa di un singolo, ma una situazione che va risolta da capo a piede. Penso abbiano avuto un periodo di transizione, di cambiamento, che io credo non avvenga da oggi, ma da quando è andato via Italiano. Si è passati da Palladino a Pioli, ora a Vanoli. Credo ci voglia del tempo per capire le esigenze degli allenatori e dei giocatori. Da fuori è facile giudicare, ma vedo dei giocatori forti" ha detto nell'intervista a TMW.

Da portiere a portiere un commento su De Gea: "Non so chi abbia avuto la brillante idea di criticare De Gea indipendentemente da qualche episodio. Anche Buffon, Messi e CR7 sono stati criticati per singoli episodi, ci può stare, poi però bisogna andare oltre. Se io fossi il direttore sportivo di qualunque top club e dovessi scegliere il portiere per vincere la Champions League, se ne avessi la possibilità prenderei sempre De Gea! Anche oggi è fra i migliori al mondo. Fa un altro sport, è inattaccabile" dice Brignoli.

Infine due parole su Parisi e Viti, suoi ex compagni ad Empoli: "Fabiano per me è un giocatore forte, ma anche Viti che ha avuto un exploit importante ad Empoli dove ha dimostrato quello che può fare. In giovane età si possono avere degli alti e bassi, un assestamento generale come atleta e come calciatore, ma si vedeva da Empoli che avevano una marcia in più. Alla Fiorentina possono fare molto bene e molto comodo".

