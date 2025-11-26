Brignoli (AEK): “De Gea fa un altro sport. Parisi? Aveva una marcia in più”

Il secondo portiere dell'AEK e l'avvicinamento alla partita con la Fiorentina: "Sorprende vederla così in basso. Difficoltà iniziate dall'addio di Italiano"

Redazione VN 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 16:12)

Tra le fila dell'AEK Atene, avversario della Fiorentina domani sera in Conference League, c'è anche l'italiano Alberto Brignoli. Portiere di riserva, con un trascorso a Benevento passato alla storia per quel gol segnato contro il Milan, gioca in Grecia ormai dal 2021 prima al Panathinaikos e adesso appunto all'AEK.

Sulla Fiorentina dice: "Conosco il valore della rosa della Fiorentina e mi ha sorpreso vedere che sia partita male. Quando le cose non vanno bene, per quella che è la mia esperienza non è mai colpa di un singolo, ma una situazione che va risolta da capo a piede. Penso abbiano avuto un periodo di transizione, di cambiamento, che io credo non avvenga da oggi, ma da quando è andato via Italiano. Si è passati da Palladino a Pioli, ora a Vanoli. Credo ci voglia del tempo per capire le esigenze degli allenatori e dei giocatori. Da fuori è facile giudicare, ma vedo dei giocatori forti" ha detto nell'intervista a TMW.

Da portiere a portiere un commento su De Gea: "Non so chi abbia avuto la brillante idea di criticare De Gea indipendentemente da qualche episodio. Anche Buffon, Messi e CR7 sono stati criticati per singoli episodi, ci può stare, poi però bisogna andare oltre. Se io fossi il direttore sportivo di qualunque top club e dovessi scegliere il portiere per vincere la Champions League, se ne avessi la possibilità prenderei sempre De Gea! Anche oggi è fra i migliori al mondo. Fa un altro sport, è inattaccabile" dice Brignoli.

Infine due parole su Parisi e Viti, suoi ex compagni ad Empoli: "Fabiano per me è un giocatore forte, ma anche Viti che ha avuto un exploit importante ad Empoli dove ha dimostrato quello che può fare. In giovane età si possono avere degli alti e bassi, un assestamento generale come atleta e come calciatore, ma si vedeva da Empoli che avevano una marcia in più. Alla Fiorentina possono fare molto bene e molto comodo".