Dalla Grecia sono sicuri: “Fiorentina in difficoltà, l’AEK può approfittarne”

La Fiorentina si prepara ad affrontare l'AEK Atene in una sfida europea decisamente insidiosa. L’avvicinamento alla partita, dal punto di vista dei greci, è stato commentato dal giornalista Kostas Ketsetzoglou sul portale greco Sport-fm.gr.
Fiorentina-AEK Atene: i greci puntano al massimo, con possibili sorprese in formazione e Jovic in dubbio per il Franchi.
L'AEK Atene può ambire al successo perché, facendo qualche calcolo, probabilmente le basterebbe vincere contro il Craiova nell’ultima giornata per qualificarsi. Tuttavia, evitare i playoff rimane la scelta migliore. Per questo è fondamentale conquistare punti sia contro Fiorentina sia contro Samsunspor. In più, considerando la fase non brillante dei viola, l’AEK ha una chance da sfruttare. Non escludo che l’allenatore Nikolic possa cambiare qualche pedina inaspettata. Zini dovrebbe partire titolare, così come Koita, entrambi presenti nell’ultima lista dei convocati. Jovic invece potrebbe non giocare tre gare consecutive, soprattutto perché subito dopo c’è il derby con il Panathinaikos. Anche Mantalos potrebbe avere un turno di riposo. Potremmo vedere in campo titolari come Pereyra o Grujic.
