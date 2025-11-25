Cosa vuol dire l’acronimo AEK nel nome dell’AEK Atene?

Ve lo siete mai chiesto, anche magari di sfuggita, che cosa vuol dire quell'AEK nel nome dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference League? A naso la A potrebbe sembrare qualcosa di relativo alla città di Atene, ma a pensarci bene sarebbe pleonastico dato che il nome della capitale greca viene ripetuto appena dopo.

No, se uno non la sa, questa cosa, non ci può assolutamente arrivare. Tra il 1919 e il 1922 il conflitto greco-turco costrinse molte persone a spostarsi dai territori dell’ex Impero Ottomano verso la Grecia, e questi nuclei di nomadi, una volta stabilitisi e messa alle spalle la guerra, fondarono due squadre di calcio: l’Athlitikí Énosis Konstatinoupóleos, l'Associazione Atletica di Costantinopoli o appunto AEK, e il Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton, l’Unione Atletica Pantessalonicese di Costantinopoli, in breve PAOK, una delle due grandi di Salonicco, fresco campione di Grecia chiudendo all'ultima giornata proprio davanti all'AEK. Non a caso, entrambe le squadre hanno nello stemma l’aquila a due teste simbolo di Costantinopoli, l’odierna Istanbul.