Stagione complicata per Riccardo Sottil, passato in prestito oneroso secco dalla Fiorentina al Lecce nell’ultima sessione di mercato. L’esterno offensivo non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, chiudendo la sua annata con un solo gol in 21 presenze complessive.
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Sottil si sfoga: “Non sono riuscito a mostrare il vero Riccardo”
Riccardo Sottil affida a Instagram il suo rammarico dopo la stagione al Lecce: “Periodo duro, volevo dare di più”.
Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Sottil ha voluto condividere tutto il proprio rammarico per una stagione segnata anche da diversi problemi fisici:
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