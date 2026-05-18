Martinelli tra Fiorentina e Sampdoria: possibile nuovo prestito?

Martinelli ha giocato 16 gare in prestito alla Sampdoria e potrebbe restare: Fiorentina e blucerchiati valutano un nuovo accordo

Redazione VN 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 14:14)

Il giovane portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha vissuto una prima metà di stagione importante in prestito alla Sampdoria.

Arrivato a Genova durante il mercato invernale per accumulare esperienza, il classe 2006 ha collezionato 16 presenze in blucerchiato, mantenendo la porta inviolata in metà delle gare disputate. Numeri che hanno confermato la crescita del giovane estremo difensore in un contesto competitivo e delicato.

Il prestito, però, è destinato a concludersi, anche se non è da escludere un nuovo capitolo in blucerchiato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, Fiorentina e Sampdoria potrebbero valutare un’ulteriore operazione in prestito, con l’obiettivo di garantire a Martinelli continuità e minuti preziosi, mentre il club ligure si assicurerebbe una delle poche certezze della stagione.

Sul futuro della porta viola pesa anche la posizione di David de Gea, che avrebbe manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza in maglia gigliata e, idealmente, di chiudere la carriera in riva all’Arno.

In questo scenario, un nuovo prestito per Martinelli rappresenterebbe una soluzione funzionale per tutte le parti coinvolte: crescita del giovane talento, continuità per la Sampdoria e stabilità nelle gerarchie della Fiorentina.