Si chiude l’avventura di Tommaso Rubino con la maglia della Carrarese. Il giocatore farà ritorno alla Fiorentina dopo il prestito e, attraverso i social, ha voluto salutare tifosi e compagni di squadra.
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Rubino torna a Firenze. “Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo”
Tommaso Rubino torna alla Fiorentina dopo il prestito e sui social dedica un messaggio d’addio alla Carrarese.
Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha voluto salutare l’ambiente gialloblù e ringraziare il club per i mesi trascorsi insieme:
Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo… Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con degli uomini prima ancora che con dei calciatori fantastici e questa è sempre stata la nostra forza: andare avanti l’uno con l’altro senza mollare mai. Proprio per questo motivo vi porterò sempre con me… Siete unici, vi voglio bene.
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