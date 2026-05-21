Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Rubino torna a Firenze. “Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo”

altre news

Rubino torna a Firenze. “Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo”

Rubino
Tommaso Rubino torna alla Fiorentina dopo il prestito e sui social dedica un messaggio d’addio alla Carrarese.
Redazione VN

Si chiude l’avventura di Tommaso Rubino con la maglia della Carrarese. Il giocatore farà ritorno alla Fiorentina dopo il prestito e, attraverso i social, ha voluto salutare tifosi e compagni di squadra.

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha voluto salutare l’ambiente gialloblù e ringraziare il club per i mesi trascorsi insieme:

Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo… Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con degli uomini prima ancora che con dei calciatori fantastici e questa è sempre stata la nostra forza: andare avanti l’uno con l’altro senza mollare mai. Proprio per questo motivo vi porterò sempre con me… Siete unici, vi voglio bene.

Leggi anche
Martinelli tra Fiorentina e Sampdoria: possibile nuovo prestito?
Padova, nonostante l’infortunio Harder convince. Avviati i contatti per tenerlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA