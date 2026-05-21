Rubino torna a Firenze. “Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo”

Si chiude l’avventura di Tommaso Rubino con la maglia della Carrarese . Il giocatore farà ritorno alla Fiorentina dopo il prestito e, attraverso i social, ha voluto salutare tifosi e compagni di squadra.

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha voluto salutare l’ambiente gialloblù e ringraziare il club per i mesi trascorsi insieme:

Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo… Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con degli uomini prima ancora che con dei calciatori fantastici e questa è sempre stata la nostra forza: andare avanti l’uno con l’altro senza mollare mai. Proprio per questo motivo vi porterò sempre con me… Siete unici, vi voglio bene.