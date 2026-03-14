Pareggio a reti bianche (0-0) in Serie B tra la Sampdoria e la capolista della cadetteria Venezia. Se i blucerchiati sono riusciti a portare a casa un punto pesante nella loro corsa salvezza lo devono anche e soprattutto a Tommaso Martinelli, il giovane portiere in prestito dalla Fiorentina. L'estremo difensore classe 2006 è stato decisivo con almeno cinque parate importanti, tre nel primo tempo su Doumbia, Hainaut e Adorante e altre due nella ripresa su Busio e ancora Doumbia.
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Serie B, Martinelli migliore in campo in Sampdoria-Venezia: clean sheet per lui
Il giovane estremo difensore di proprietà della Fiorentina è stato fondamentale contro la capolista
Dopo un inizio in panchina ed un infortunio che lo ha frenato appena trovata la maglia da titolare, Martinelli nella Samp è tornato protagonista assoluto. Questi mesi di Serie B gli serviranno per crescere ed avere sempre più consapevolezza nei propri mezzi, poi per il futuro, alla Fiorentina o nuovamente in prestito, c'è tempo. Di sicuro rappresenta una risorsa molto importante per la Fiorentina dell'oggi e del domani.
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