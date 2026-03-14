Serie B, Martinelli migliore in campo in Sampdoria-Venezia: clean sheet per lui

Pareggio a reti bianche (0-0) in Serie B tra la Sampdoria e la capolista della cadetteria Venezia. Se i blucerchiati sono riusciti a portare a casa un punto pesante nella loro corsa salvezza lo devono anche e soprattutto a Tommaso Martinelli, il giovane portiere in prestito dalla Fiorentina. L'estremo difensore classe 2006 è stato decisivo con almeno cinque parate importanti, tre nel primo tempo su Doumbia, Hainaut e Adorante e altre due nella ripresa su Busio e ancora Doumbia.