Tommaso Rubino va in gol contro il suo ex allenatore Daniele Galloppa
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Fabio Abiuso apre le danze, Tommaso Rubino raddoppia. La Carrarese è avanti nella sfida contro il Modena. L'attaccante di proprietà della Fiorentina ritrova sulla panchina del Modena il suo ex allenatore Daniele Galloppa.
I due hanno condiviso l'esperienza alla Primavera della Fiorentina, con Rubino che è stato uno dei giocatori più impiegati dal tecnico.
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