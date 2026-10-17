Tommaso Rubino va in gol contro il suo ex allenatore Daniele Galloppa

Redazione VN
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Fabio Abiuso apre le danze, Tommaso Rubino raddoppia. La Carrarese è avanti nella sfida contro il Modena. L'attaccante di proprietà della Fiorentina ritrova sulla panchina del Modena il suo ex allenatore Daniele Galloppa.

I due hanno condiviso l'esperienza alla Primavera della Fiorentina, con Rubino che è stato uno dei giocatori più impiegati dal tecnico.

Rubino

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