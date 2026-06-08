L'ex sampdoriano Enrico Nicolini non ha dubbi su Tommaso Martinelli. Intervenuto a Telenord, l'ex centrocampista ha detto la sua sul portiere classe 2006, che ha disputato in blucerchiato una seconda parte di stagione sontuosa conclusasi con una quasi insperata salvezza:
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Nicolini su Martinelli: “Se la Fiorentina non lo vuole, ripartiamo da lui”
Un altro anno alla Samp? Secondo l'ex blucerchiato Enrico Nicolini, Martinelli è la scelta giusta
Se la Fiorentina non se lo vuole riprendere, e questa è una delle ipotesi, per farlo giocare in Serie A ma è disposta a lasciarlo ancora un anno in B in prestito alla Sampdoria, dovremmo ripartire da lì. Tra i prestiti è uno di quelli che terrei per la Sampdoria che non dobbiamo dimenticare, attualmente è una squadra da Serie B e a questo può ambire.
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