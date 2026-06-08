Nicolini su Martinelli: “Se la Fiorentina non lo vuole, ripartiamo da lui”

Un altro anno alla Samp? Secondo l'ex blucerchiato Enrico Nicolini, Martinelli è la scelta giusta

L'ex sampdoriano Enrico Nicolini non ha dubbi su Tommaso Martinelli. Intervenuto a Telenord, l'ex centrocampista ha detto la sua sul portiere classe 2006, che ha disputato in blucerchiato una seconda parte di stagione sontuosa conclusasi con una quasi insperata salvezza: