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Amatucci ed un destino ancora da scrivere. I playoff saranno decisivi

Lorenzo Amatucci
Per Lorenzo Amatucci il futuro è ancora tutto da scrivere con il suo Las Palmas
Redazione VN

A Gran Canaria, Lorenzo Amatucci ha trovato la giusta continuità. Con il Las Palmas il centrocampista cresciuto nella Fiorentina ha scoperto la sua dimensione. Il club è soddisfatto di lui, ma ancora il suo destino non è scritto. Come riporta Radio Marca, saranno decisivi i play-off per decretare dove giocherà nella prossima stagione. Si, perchè in Europa c'è ancora chi gioca nella stagione 2025/26.

La situazione

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Il Las Palmas deve affrontare i play-off nella Segunda Division, con la speranza di tornare in Liga. In caso di promozione i canari vorrebbero trattare il riscatto di Amatucci con la Fiorentina, che va ricordato, ha la recompra. In semifinale il Las Palmas affrontrà il Malaga, che dopo tanti anni di sofferenza sogna di tornare ai piani alti del calcio spagnolo.

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