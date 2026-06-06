Amatucci ed un destino ancora da scrivere. I playoff saranno decisivi

A Gran Canaria, Lorenzo Amatucci ha trovato la giusta continuità. Con il Las Palmas il centrocampista cresciuto nella Fiorentina ha scoperto la sua dimensione. Il club è soddisfatto di lui, ma ancora il suo destino non è scritto. Come riporta Radio Marca, saranno decisivi i play-off per decretare dove giocherà nella prossima stagione. Si, perchè in Europa c'è ancora chi gioca nella stagione 2025/26.