Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Il portiere Tommaso Vannucchi in prestito all’Arzignano Valchiampo: la nota

altre news

Il portiere Tommaso Vannucchi in prestito all’Arzignano Valchiampo: la nota

vannucchi
Il comunicato della Fiorentina sul prestito di Tommaso Vannucchi
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte giovani. Il club viola, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che il portiere Vannucchi è andato in prestito all'Arzignano Valchiampo. Il comunicato:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi (classe 2007) all'Arzignano Valchiampo per la stagione 2026/27.

Leggi anche
Dolfi va tra i grandi: prestito alla Virtus Verona e subito esordio
Caprini: “Ricordo positivo della Primavera. L’esordio in A un sogno che si avvera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA