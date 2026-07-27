La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte giovani. Il club viola, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che il portiere Vannucchi è andato in prestito all'Arzignano Valchiampo. Il comunicato:
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Il portiere Tommaso Vannucchi in prestito all’Arzignano Valchiampo: la nota
Il comunicato della Fiorentina sul prestito di Tommaso Vannucchi
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi (classe 2007) all'Arzignano Valchiampo per la stagione 2026/27.
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