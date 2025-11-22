Corberan su Beltran: “Aumenta il nostro dominio. Con Hugo complementari”

L'allenatore del Valencia, Carlos Corbèran, ha parlato così dopo la vittoria contro il Levante di Lucas Beltran:
Le parole dell'allenatore del Valencia su Lucas Beltran
La verità è che, come ho detto ieri in conferenza stampa, abbiamo due attaccanti specifici, più Danjuma che è il terzo, che credo ci portino entrambi elementi molto necessari. Credo che abbiamo anche un aspetto positivo, ovvero che entrambi possono giocare insieme perché si completano a vicenda. Hugo Duro è un giocatore letale in area, come ha dimostrato oggi. Beltrán? Ci sono momenti in cui ci aiuta molto a credere nel gioco e ad aumentare il nostro dominio. Entrambi ci portano elementi molto interessanti, molto necessari. A volte scegliamo di giocare, o finora abbiamo giocato più tempo con uno che con entrambi insieme, ma entrambi sono anche complementari.
