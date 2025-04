Nzola, ancora grane: “Si autoelimina. Un cattivo esempio per i compagni”

Il tecnico del Lens Will Still torna a parlare dell'attaccante M'Bala Nzola

Continuano i problemi tra M'bala Nzola, centroavanti di proprietà della Fiorentina, e l'allenatore del Lens, Will Still. Dopo la recente esclusione dai convocati per l'ultima sfida di campionato, il tecnico è tornato a parlare dell'angolano: