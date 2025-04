Non c’è pace per Nzola: “Non si è impegnato abbastanza”. E non viene convocato

Non c'è pace per M'bala Nzola. L'attaccante in prestito al Lens, dalla Fiorentina, cercava una stagione per rilanciarsi ma in Francia le cose non sembrano andare per il verso giusto. Prima della sfida contro il Brest, l'allenatore Will Still ha criticato fortemente l'atteggiamento dell'ex attaccante viola, tant'è che è rimasto fuori dalla lista dei convocati: