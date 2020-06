Vicesind. Campi: “Lo stadio in tempi veloci. Firenze sta maturando una nuova posizione”

Giovanni Di Fede, vicesindaco di Campi Bisenzio con deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Il sindaco Fossi ha una calma serafica, affronta le cose con giudizio. A Campi siamo convinti di offrire un’opportunità, se poi ci saranno le condizioni per migliorare il Franchi ben venga, non precludiamo la possibilità di far giocare la Fiorentina a Firenze anche nei prossimi anni. E’ un’ occasione da non perdere, lo stadio questa volta va fatto. C’è stata una richiesta della Fiorentina. La copianificazione deve essere fatta quanto prima, l’idea di fare lo stadio a Campi è forte, anche se credo che il comune di Firenze stia maturando una nuova posizione. Lo stadio (PESSINA SULLO STADIO A CAMPI) andrà fatto in tempi relativamente veloci”.