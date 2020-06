Pessina: “Franchi, presentato solo un progetto. Stadio a Campi? Non è facile farlo in poco tempo”

Il soprintendente ai Beni culturali ed architettonici di Firenze, Andrea Pessina, ha parlato della possibile costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. Queste le sue parole riportate dall’edizione online de Il Corriere dello Sport: “Credo che ogni opzione abbia dei pro e dei contro. Non credo che sia facile neanche fare uno stadio in poco tempo a Campi Bisenzio”.

Sul dialogo con il club viola in merito al restyling dello stadio Franchi di Firenze, Pessina ha rivelato: “Il punto è trovare un progetto che, se è fattibile, coniughi le esigenze della società, che sono quelle di avere uno stadio moderno e con certe caratteristiche, con quelle che sono le esigenze della tutela. Ad oggi questo incontro non l’abbiamo ancora trovato. Ci è stato presentato soltanto il progetto dell’architetto Casamonti, abbiamo parlato, ma al momento non abbiamo ancora altre cose, si sta ragionando. Se venisse approvata una legge in Parlamento che favorisca il restyling del Franchi? Mi atterrei alla legge, come tutti”.