Sind. Salerno: “Grande apprensione per la Salernitana. Cessione? Nessun contatto”

Il primo cittadino lancia l'allarme: "Per la Salernitana sarebbe un peccato sciupare questa occasione di restare in serie A"

Anche l’amministrazione comunale di Salerno aspetta di conoscere novità sul futuro societario della Salernitana. A tal proposito il portale salernitananews riporta le dichiarazioni del primo cittadino della città campana, Vincenzo Napoli : "Siamo in grande apprensione, sarebbe un peccato sciupare questa occasione di restare in serie A".

Il sindaco conclude: "Seguiamo ovviamente le vicende della Salernitana nei limiti delle nostre competenze, abbiamo sempre manifestato vicinanza alla società. In questi mesi non ci sono stati contatti per l’acquisto della società".