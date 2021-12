Salernitana, lo strano silenzio intorno alle offerte per il club

Domenica scorsa scadeva il termine per presentare le offerte ma niente è stato comunicato. La squadra rischia di essere estromessa a gennaio

E' già partito il conto alla rovescia per Fiorentina-Salernitana, in programma sabato pomeriggio alle ore 15 al Franchi. E se in casa viola dilaga l'entusiasmo, a Salerno il clima è decisamente più teso e non solo per l'ultimo posto in classifica. Domenica scorsa era infatti fissata la scadenza per le offerte di acquisto del club, che dall'estate è stato messo nelle mani di due trustee incaricati di vendere la società di Lotito-Mezzaroma.