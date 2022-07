Sentite Graziani: “Champions? Io firmerei per il sesto posto”

"Io dico che dopo il settimo posto dell'anno scorso, non sarà semplice neppure ripetersi. Spero in cuor mio che la Fiorentina possa anche fare meglio, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Se già arrivassimo sesti sarei strafelice, sarebbe un grande risultato. Jovic e Cabral? Voglio essere ottimista e fiducioso su entrambi, anche su Cabral. Non si segnano per caso gol come quello che lui ha fatto a Napoli, sono convinto che possa far vedere le sue qualità nella prossima stagione".