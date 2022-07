Fiorentina, la Champions è davvero possibile?

Italiano ha lanciato il segnale, i giocatori lo hanno raccolto. Ma i valori della rosa...

Simone Bargellini

L'asticella si è alzata all'improvviso. Almeno a parole. E se fino a poco tempo fa l'input che arrivava dai vertici della Fiorentina era sempre improntato alla massima prudenza ("parte sinistra della classifica" cit.), adesso si respira una grande ambizione. Il segnale l'ha lanciato Italiano ieri in allenamento, giurando ai suoi giocatori - ma consapevole di essere ascoltato da giornalisti e tifosi - di voler puntare ad un posto nella prossima Champions League. Segnale raccolto dai senatori perchè tanto Saponara quanto Venuti non si sono tirati indietro di fronte alla domanda. E di Champions avevano parlato anche i nuovi acquisti come Mandragora e Gollini. Insomma lo spogliatoio sembra crederci, ma il traguardo è davvero possibile?

Fiorentina, il mercato non è da Champions (per ora)

Guardando i valori sulla carta, verrebbe da rispondere di no. Ricordiamo che la Fiorentina è arrivata settima lo scorso anno, centrando il traguardo in extremis, e ha chiuso a -8 dalla Juventus quarta. Per colmare il gap e insidiare le squadre davanti servirebbe un salto di qualità dal mercato che, al momento, non sembra così evidente. E' vero che sono arrivati 4 giocatori importanti (contando anche Dodò) ma in ruoli in cui la Fiorentina aveva perso - tra gennaio e giugno - elementi altrettanto forti. Molto dipenderà dal valore degli ulteriori rinforzi (una mezzala di qualità e, magari, un altro esterno d'attacco dal gol facile) e da quanto e come riuscirà a rilanciarsi Jovic, senza dimenticare la possibile esplosione di Cabral. Poter contare su tanti gol dagli attaccanti sembra una condizione indispensabile per alzare davvero l'asticella, insieme al lavoro di Italiano e l'auspicata crescita di tutto il gruppo.

Fiorentina, su chi fare la corsa?

Dando uno sguardo alle altre, ad oggi Inter, Juventus e Milan sembrano di un altro livello rispetto alla Fiorentina. Il Napoli sta invece vivendo un'estate da fine ciclo, con gli addii di Insigne, Koulibaly e (quasi certamente) Mertens e può rappresentare un'incognita, in attesa dei nuovi acquisti. D'altro canto c'è però una Roma che ha dimostrato una volta di più, con Dybala, di voler fare le cose in grande e poi c'è una Lazio che si è rinforzata in difesa trattenendo, almeno per il momento, tutti i big. Il tutto senza dimenticare l'Atalanta, che sta provando a rinnovarsi per tornare a caccia di un posto in Europa, e qualche possibile new entry (Monza?). Insomma la corsa all'Europa sembra già tosta per la Fiorentina, quella alla Champions lo è evidentemente ancora di più. Ma il bello del calcio è che niente è impossibile, del resto già il settimo posto dello scorso campionato è stato un qualcosa di difficilmente pronosticabile.