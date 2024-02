Sarri: “Squadra cotta, ma anche da zoppi si può fare meglio di stasera”

"Era un rischio che stavamo correndo, non siamo attrezzati per fare quattro competizioni. Abbiamo giocati con giocatori influenzati, altri che avrebbero bisogno di riposo e altri non al meglio, che prima o poi avremmo pagato era scritto in cielo. Speravamo che la botta di fortuna del gol di Luis Alberto ci desse la scossa, ma così non è stato perché la squadra era cotta da un punto di vista fisico e mentale. Dobbiamo rigenerarci velocemente senza darci troppi alibi, perché anche da zoppi si può fare meglio di stasera. La situazione mi sembra molto difficile per confermarsi in Champions, poi da qui a non provarci ce ne passi, ma la nostra struttura mentale è questa. La Fiorentina ha battuto otto angoli e ha preso otto volte il pallone, la dice tutta sulla nostra difficoltà mentale stasera. Ma peggio di così non si può fare, speriamo in qualche miglioramento".