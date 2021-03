Sarri-Napoli, nessun incontro: Ramadani parlerà di (e con) due giocatori

Fali Ramadani a Napoli per parlare del possibile ritorno in azzurro di Maurizio Sarri? L’ipotesi era circolata la scorsa settimana, ma secondo quanto riporta Radio Punto Nuovo il motivo della visita del procuratore avrebbe altre motivazioni. Koulibaly e Maksimovic i temi che saranno al centro del colloquio con De Laurentiis, prima del quale Ramadani incontrerà i suoi assistiti. E Sarri? Niente da registrare, almeno per ora. Per il tecnico, nonostante le smentite, resterebbe viva anche la prospettiva di sedere sulla panchina viola.