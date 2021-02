Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna sulla notizia di ieri smentita dalla Fiorentina e dall’agente di Sarri circa un incontro andato in scena lunedì sera. Che fosse una bugia dei testimoni fonte del quotidiano, o una verità, rimane il fatto che la società viola tenta Sarri dall’estate scorsa, per avviare con lui un progetto di rifondazione completa. Attenzione anche al Napoli, che sarebbe pronto a perdonargli il grande tradimento consumato un anno e mezzo fa dopo la parentesi al Chelsea e a riaccoglierlo in panchina, liberando così Gattuso, profilo anch’esso gradito a Commisso. Ma la prima scelta resta ovviamente Sarri, che dal canto suo prende tempo. La Roma sembra defilarsi e voler puntare su Allegri, Sarri fino a giugno è legato alla Juventus e poi sarà chiamato a scegliere tra la città della sua vita e quella delle sue origini.