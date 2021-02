Commisso: “Sarri-ACF? Una patacca totale. Prandelli massacrato come Iachini”

La Nazione propone oggi un’intervista al patron della Fiorentina Rocco Commisso, che esordisce tornando sulle proprie spese a causa del Covid: “Mantenere la Fiorentina mi è costato più di quanto è costato a Platek rilevare lo Spezia. I fiorentini se ne rendono conto?” si chiede il presidente. Nel 2002, quando bastavano pochi soldi, nessuno si fece avanti. E la famosa, ormai famigerata programmazione, assicura Rocco, è stata fatta per mezzo di investimenti reali.

Una notizia mal digerita

“Sarri? Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una patacca totale”. La news uscita ieri viene definita destabilizzatrice per lo stato d’animo di Prandelli, vessato dalle “ingiuste” critiche come lo è stato ai tempi Iachini. “Non è normale, dopo una vittoria 3-0, sentire più critiche che complimenti”. Ma la riconferma di Prandelli non passerà solo dalla posizione in classifica, avverte Commisso. Che afferma sicuro: “Posso dire che con me la Fiorentina non rischierà mai il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possano dire lo stesso…”