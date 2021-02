Sarri incontra la dirigenza viola: adesso è più di una suggestione

Se n’era parlato anche in estate, ma la conferma di Beppe Iachini ha un po’ preso in controtempo tutti. Adesso, scrive il Corriere Fiorentino, il nome di Maurizio Sarri torna di moda, mentre Prandelli aspetta di poter discutere con la società circa il suo futuro (magari in società?). Il quotidiano scrive di un incontro andato in scena in gran segreto ieri, intorno alle 21, a Castelfranco Piandiscò fra il tecnico, Joe Barone e Daniele Pradè; obiettivo, riportare la Fiorentina in alto, cosa che non è riuscita nonostante gli investimenti negli ultimi mesi. Il marchio di fabbrica di Sarri, bel gioco e valorizzazione dei giovani, stuzzica non poco Firenze. E poi c’è la questione affettiva, visto che il Mister è tifoso viola, e potrebbe ripartire dalla squadra “di famiglia” dopo essersi tolto varie soddisfazioni. Ci saranno novità al ritorno di Commisso in città, con Sarri che adesso è più di una suggestione.