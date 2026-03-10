Gregucci e Foti, oltre il danno la beffa: maxi squalifica per i due ex Sampdoria

Oltre il danno anche la beffa: esonero e maxi squalifica per Gregucci e Foti, ex allenatore e allenatore in seconda della Samp

Brutte notizie per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex allenatore e secondo della Sampdoria, dove sono presenti due viola come Martinelli e Barak e un ex come Viti. Dopo l'esonero nella giornata di ieri, oggi è anche arrivata una lunga squalifica. Il comunicato: