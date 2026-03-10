Brutte notizie per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex allenatore e secondo della Sampdoria, dove sono presenti due viola come Martinelli e Barak e un ex come Viti. Dopo l'esonero nella giornata di ieri, oggi è anche arrivata una lunga squalifica. Il comunicato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Gregucci e Foti, oltre il danno la beffa: maxi squalifica per i due ex Sampdoria
altre news
Gregucci e Foti, oltre il danno la beffa: maxi squalifica per i due ex Sampdoria
Oltre il danno anche la beffa: esonero e maxi squalifica per Gregucci e Foti, ex allenatore e allenatore in seconda della Samp
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO. Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.
© RIPRODUZIONE RISERVATA