In attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi ha preso la decisione di autosospendersi, dopo aver ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. Frode sportiva in concorso è l'accusa nei suoi confronti: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sulla Var. In alcune partite, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all'Inter. E pure la giustizia sportiva inizia a muoversi, chiedendo le carte dell'inchiesta alla Procura.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Rocchi indagato: il designatore di Serie A e B si autosospende dall’incarico
altre news
Rocchi indagato: il designatore di Serie A e B si autosospende dall’incarico
Le nuove dichiarazioni del capo degli arbitri
"In merito alle vicende odierne in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN , ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato": queste le dichiarazioni di Rocchi raccolte dall'Ansa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA