Rocchi indagato: il designatore di Serie A e B si autosospende dall’incarico

In attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi ha preso la decisione di autosospendersi, dopo aver ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. Frode sportiva in concorso è l'accusa nei suoi confronti: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sulla Var. In alcune partite, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all'Inter. E pure la giustizia sportiva inizia a muoversi, chiedendo le carte dell'inchiesta alla Procura.