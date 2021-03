Qui Roma, Fonseca sorride: un big e un neo acquisto tornano in gruppo

Settimana corta per la Roma di Fonseca dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Milan. Come la Fiorentina, giallorossi subito al lavoro per preparare la prossima gara in programma al Franchi mercoledì sera contro i ragazzi di Prandelli: si rivedono in gruppo Smalling e Reynolds, ancora out Ibanez e Dzeko insieme agli altri lungodegenti. Questa la possibile formazione per dopodomani ipotizzata da forzaroma.info:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.