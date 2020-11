Qui Milan: Saelemaekers si allena in gruppo, contro la Fiorentina sarà a disposizione

Arrivano novità da Milanello in merito alla condizioni di Alexis Saelemaekers: come riporta Sky Sport, l’esterno rossonero ha infatti smaltito il problema alla caviglia rimediato contro il Napoli e questa mattina si è allenato in gruppo. Il belga sarà quindi regolarmente a disposizione per il match di domenica contro la Fiorentina a San Siro.