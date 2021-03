Qui Benevento, i convocati: quattro assenti per la sfida con la Fiorentina

Sono 23 i giocatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara interna con la Fiorentina in programma domani alle ore 18 al Ciro Vigorito. Tornano a disposizione del tecnico giallorosso sia Schiattarella che Insigne, assenti contro lo Spezia per questioni disciplinari. Non ci sono invece lo squalificato Dabo e gli infortunati Letizia, Depaoli e Iago Falque. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

Difensori: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina.

Centrocampisti: Schiattarella, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello.

Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.