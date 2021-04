Qui Atalanta, i convocati per la Fiorentina: Muriel ce la fa, Hateboer ancora out

Come anticipato dal tecnico nerazzurro, Luis Muriel non sente più dolore alla schiena e sarà quindi disponibile per la trasferta al Franchi. Non ci sarà invece il lungodegente Hans Hateboer, ma tra i 22 convocati da mister Gasp figurano anche Gosens, Sutalo e Ruggeri.

Ecco la lista completa diramata dalla società bergamasca:

13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata