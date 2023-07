Pres. Pisa: “Non potendo portare la Fiorentina all’Arena, abbiamo portato Aquilani”

"Vedendo tutti questi derby ho un po' di invidia e capisco come mai i nostri tifosi continuano a dirmi 'ci porti la Fiorentina all'Arena'. Per far questo bisognerà salire di categoria. Non potendo portare la Fiorentina quest'anno all'Arena, abbiamo portato l'allenatore, Aquilani. Mercato? Prima toccherà a Aquilani valutare i giocatori in ritiro, poi faremo le scelte. Abbiamo visto quello che ha saputo fare nei tre anni con la Primavera viola e quindi abbiamo puntato su di lui, poi il viaggio da Firenze a Pisa non è lungo quindi ha fatto veloce (ride, ndr)".