Non accenna a placarsi la polemica che scaturisce dalla linea intrapresa dalla Fiorentina e riassumibile con le parole in musica di Gigliola Cinquetti: "E qui comando io / E questa è casa mia"

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha pubblicato sul proprio sito un editoriale che suona indubbiamente come una risposta all'attacco del collega Ivan Zazzaroni dalle pagine del Corriere dello Sport all'atteggiamento verso parte della stampa della Fiorentina: ve lo riportiamo in forma integrale: