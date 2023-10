Zazzaroni, che attacco: “Io assente al Viola Park. Commisso impari a comunicare”

"Non c’eravamo proprio perché, oltre al mestiere, amiamo seriamente questo club, i suoi colori, la sua gente e ne rispettiamo la storia. Il servizio ai lettori, però, non potevamo farlo mancare, pur se in forma asettica. Con i colleghi del giornale, in particolare con i fiorentini, ho riflettuto sulla partecipazione all’evento: prima di tutto, mi sono chiesto come si sarebbe comportato, in una o più situazioni del genere, Alessandro Rialti, l’indimenticabile nostra voce viola che riassunse in sé - come nessun altro - amore per la squadra e attenzione per il ruolo di informatore. Ciccio mi avrebbe certamente detto «fate come vi pare, io resto a casa». Avrebbe rinunciato non solo per il caso Matteini, il giornalista che di recente, nonostante avesse pagato il biglietto, fu allontanato dal centro, ma anche e soprattutto per l’assurdo e antistorico limite agli accrediti stampa posto dalla società, troppo spesso in piedi davanti alla lavagna dei buoni e dei cattivi"