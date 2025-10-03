Sarà sicuramente ricompensato da tutto il bello che vivremo nel corso di questa maratona calcistica di beneficenza.

Tutto il ricavato andrà all'associazione diversamente abili, "I lupi toscani". Associazione a cui ogni anno devolviamo l'intero incasso, ma faremo una sorpresa nel nostro piccolo anche ai ragazzi del calcio inclusivo del "ritrovo'.

Saranno loro infatti per il terzo anno di fila

A sfidarsi per la prima ora di giuoco...ma ci potrebbero essere sorprese, perché abbiamo terminato troppo presto tutte le ore disponibili, e forse faremo una versione extended, vediamo, per chi è rimasto fuori, ci provi a contattare, siamo abituati ad allargare i programmi ed ad essere creativi.

Inutile dire che ci aspettiamo incitamento e tifo da stadio.

Ormai per noi dello staff, questo evento è un momento di incontro, di confronto, quello di rivedere amici che ci accompagnano dalla prima edizione, magari con qualche acciacco in più, ma sempre con uno spirito indomito o dai ragazzi che sono cresciuti con noi e che ora si sfidano tra loro seguendo le orme... da babbo in figlio un vanto della nostra fiorentinità.

Questa edizione vedrà tante nuove squadre partecipanti, alcune viaggeranno da oltre regione per partecipare, e questo non ci può che rendere orgogliosi.

Facciamo sentire tutto il nostro calore e se vorranno esportare la formula non saremmo che contenti, non siamo gelosi.

Ringraziamo in anticipo i numerosi sponsor che ogni anno ci accompagnano e che ci spronano a fare sempre meglio.

Non mancate ! Vi aspettiamo!