Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Nel weekend torna la tradizionale 24h di calcetto al palasport di Scandicci

24h calcetto

Nel weekend torna la tradizionale 24h di calcetto al palasport di Scandicci

Nel weekend torna la tradizionale 24h di calcetto al palasport di Scandicci - immagine 1
Alle ore 16 di domani il fischio di inizio della gara che durerà un giorno intero!
Redazione VN

COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI

Ci siamo quasi. l'edizione più attesa da tutti, il cui numero evoca pensieri felici ed occhi sorridenti è in arrivo, è in arrivo la 13° edizione della 24 h di calcetto.

Vi aspettiamo domani dalle ore 16 fino alle ore 16 di domenica 5 ottobre.

Quest'anno l'impegno sarà ancora maggiore, ed il nostro sacrificio (visto che dovremmo rinunciare ad essere presenti come sempre al Franchi, per Fiorentina-Roma che si giocherà alle ore 15)

LEGGI ANCHE

Sarà sicuramente ricompensato da tutto il bello che vivremo nel corso di questa maratona calcistica di beneficenza.

Tutto il ricavato andrà all'associazione diversamente abili, "I lupi toscani". Associazione a cui ogni anno devolviamo l'intero incasso, ma faremo una sorpresa nel nostro piccolo anche ai ragazzi del calcio inclusivo del "ritrovo'.

Saranno loro infatti per il terzo anno di fila

A sfidarsi per la prima ora di giuoco...ma ci potrebbero essere sorprese, perché abbiamo terminato troppo presto tutte le ore disponibili, e forse faremo una versione extended, vediamo, per chi è rimasto fuori, ci provi a contattare, siamo abituati ad allargare i programmi ed ad essere creativi.

Inutile dire che ci aspettiamo incitamento e tifo da stadio.

Ormai per noi dello staff, questo evento è un momento di incontro, di confronto, quello di rivedere amici che ci accompagnano dalla prima edizione, magari con qualche acciacco in più, ma sempre con uno spirito indomito o dai ragazzi che sono cresciuti con noi e che ora si sfidano tra loro seguendo le orme... da babbo in figlio un vanto della nostra fiorentinità.

Questa edizione vedrà tante nuove squadre partecipanti, alcune viaggeranno da oltre regione per partecipare, e questo non ci può che rendere orgogliosi.

Facciamo sentire tutto il nostro calore e se vorranno esportare la formula non saremmo che contenti, non siamo gelosi.

Ringraziamo in anticipo i numerosi sponsor che ogni anno ci accompagnano e che ci spronano a fare sempre meglio.

Non mancate ! Vi aspettiamo!

Leggi anche
Infantino su Israele: “La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici”. E la Russia?
Criscitiello vittima di una rapina. Sottratto il Rolex da 65mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA