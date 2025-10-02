Criscitiello vittima di una rapina. Sottratto il Rolex da 65mila euro

Michele Criscitiello, AD di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, è stato vittima questa mattina a Sesto San Giovanni di una rapina a mano armata. Il giornalista sportivo, al volante della sua Porsche e diretto agli studi televisivi di Milano, è caduto nel cosiddetto “trucco dello specchietto”: uno scooter ha urtato la sua auto e, mentre lui abbassava il finestrino per reagire e fotografare la targa, un complice si è avvicinato a piedi, gli ha puntato una pistola in faccia e gli ha strappato dal polso un Rolex da oltre 65 mila euro.