Criscitiello vittima di una rapina. Sottratto il Rolex da 65mila euro

Michele Criscitiello, AD di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, è stato vittima questa mattina a Sesto San Giovanni di una rapina a mano armata. Il giornalista sportivo, al volante della sua Porsche e diretto agli studi televisivi di Milano, è caduto nel cosiddetto “trucco dello specchietto”: uno scooter ha urtato la sua auto e, mentre lui abbassava il finestrino per reagire e fotografare la targa, un complice si è avvicinato a piedi, gli ha puntato una pistola in faccia e gli ha strappato dal polso un Rolex da oltre 65 mila euro.
Il Ceo di Sportitalia è caduto vittima del trucco dello specchietto
Criscitiello ha provato a inseguire i malviventi ma è stato costretto a fermarsi per il traffico e il dolore al polso. Fortunatamente ha recuperato il cellulare grazie ad alcuni operai presenti sul posto e ha poi sporto denuncia ai Carabinieri di Sesto San Giovanni, che stanno indagando anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza. Non si esclude che i rapinatori avessero già seguito i suoi movimenti, come accaduto pochi giorni fa a Milano a un altro volto noto, Stefano De Martino.
