Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha parlato così durante il Consiglio riunitosi a Zurigo sulla richiesta di estromettere Israele e le sue squadre dalle competizioni internazionali
Infantino su Israele: “La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici”. E la Russia?
Destano perplessità le parole che dovrebbero giustificare il mancato provvedimento nei confronti di Israele per il conflitto con la Palestina
Alla FIFA ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi nel mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità. La FIFA può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici".
Solo che per gli stessi motivi la Russia è stata punita con la sanzione che ora non viene comminata ad Israele. Queste dichiarazioni, inevitabilmente, susciteranno polemiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA