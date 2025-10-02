Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Infantino su Israele: “La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici”. E la Russia?

altre news

Infantino su Israele: “La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici”. E la Russia?

Report Fifa
Destano perplessità le parole che dovrebbero giustificare il mancato provvedimento nei confronti di Israele per il conflitto con la Palestina
Redazione VN

Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha parlato così durante il Consiglio riunitosi a Zurigo sulla richiesta di estromettere Israele e le sue squadre dalle competizioni internazionali

Alla FIFA ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi nel mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità. La FIFA può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici".

Solo che per gli stessi motivi la Russia è stata punita con la sanzione che ora non viene comminata ad Israele. Queste dichiarazioni, inevitabilmente, susciteranno polemiche.

Leggi anche
Criscitiello vittima di una rapina. Sottratto il Rolex da 65mila euro
Kral: “Siamo pronti, voglio limitare Dzeko. Siamo qui per fare risultato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA