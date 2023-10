Nazionale, due top lasciano Coverciano. Gatti in tribuna per scelta tecnica

Non basta il caos scommesse attorno alla Nazionale, per preparare la doppia sfida di questa quantomai anomala sosta Spalletti dovrà rinunciare a due dei suoi giocatori più importanti. Dopo Zaniolo e Tonali, Federico Chiesa e Mattia Zaccagni hanno infatti lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano a causa di una condizione atletica non ottimale. I due giocatori faranno quindi ritorno nei rispettivi club. Oltre i due esterni offensivi, per la sfida di stasera contro Malta c'è un'altra assenza da rilevare: il difensore della Juventus Gatti assisterà alla gara dalla tribuna per scelta tecnica. Intanto Jack Bonaventura si candida per una maglia dal primo minuto