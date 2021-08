Mourinho: “Pronti per la Fiorentina. La rissa con il Porto? Mi è piaciuta tanto”

Così Mourinho: "Adesso arriva il momento che piace a tutti. Non mi piacciono le amichevoli, ora si gioca per i tre punti con la Fiorentina"

José Mourinho ha preso la parola a cinque giorni dal debutto in campionato all'Olimpico contro la Fiorentina. Queste le sue considerazioni pubblicate sui canali ufficiale della Roma: "C’è bisogno di tempo, ma siamo migliorati tanto. Dal punto di vista emozionale, emotivo, competitivo, la squadra mi è piaciuto tanto. Porto e Siviglia sono due squadre aggressive, difficili da affrontare. E quella piccola rissa contro il Porto mi è piaciuta tanto, in termini di controllo delle emozioni, non è successo niente di particolare che possa andare dal cartellino giallo al rosso, semplicemente è stata una partita molto buona come competitività".