Roma-Fiorentina, info biglietti. Settore ospiti a 30€

Da martedì 17 agosto via alla vendita libera per la partita di domenica sera. Necessario il Green Pass

La Roma ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la prima giornata di campionato contro la Fiorentina ( CALENDARIO ). La gara è in programma allo stadio Olimpico domenica 22 agosto ore 20,45. I biglietti del settore ospiti costano 30 euro. I biglietti saranno acquistabili su AsRoma.com.

La Roma ricorda inoltre che per entrare allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass (dai 12 anni in su). La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: