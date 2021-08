La Roma torna a giocare all’Olimpico e vince 5-0. Viola avvisati

A segno cinque giocatori diversi: Mancini, Mkhitaryan, Perez, Mayoral e il neo acquisto Shomurodov

La Roma di Mourinho ospitava il Raja Casablanca all'Olimpico in occasione dell'ultima partita amichevole prima degli impegni ufficiali di campionato. Il primo di questi, in programma per domenica 22 agosto alle 20:45, sarà proprio contro la Fiorentina. I giallorossi, schierati con un classico 4-2-3-1, hanno vinto in agilità contro gli ospiti di serata per 5-0 grazie alle reti di Mancini, Shomurodov, Perez, Mkhitaryan e Mayoral. Con tutta probabilità la Roma scesa in campo stasera sarà molto simile a quella che i viola di Italiano si troveranno di fronte fra otto giorni esatti all'Olimpico.