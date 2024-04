Morte Astori, venerdì esame imputati per falso certificato medico

Saranno sentiti venerdì in tribunale a Firenze i tre medici imputati nel secondo processo seguito alla morte di Davide Astori, il giocatore della Fiorentina scomparso sei anni fa a Udine, dove l'allora capitano viola si trovava in ritiro con la squadra per la partita di campionato contro i friulani. L'udienza per l'esame degli imputati è in programma alle 14.30.