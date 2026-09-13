Nella notte Daniel Maldini è stato coinvolto in un incidente stradale per le strade di Milano. Secondo quanto riportato da Ultimora.net, il giocatore è risultato positivo all’alcoltest. Le due verifiche effettuate con l’etilometro hanno registrato valori di 0,91 e 0,89 mg/l, oltre il limite previsto, e per il calciatore del Cagliari è scattato il ritiro della patente.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone, ma nessuna ha riportato ferite gravi. Secondo una prima ricostruzione, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e, entrando in via Caracciolo, non avrebbe dato la precedenza a una Volkswagen Golf. L’impatto ha successivamente coinvolto anche una Mercedes parcheggiata.