La risposta del Napoli: “Rispettate regole e legge. Attendiamo con fiducia esito dell’appello”

Arriva il commento ufficiale del Napoli a margine della decisione del Giudice Sportivo (Leggi il verdetto), che ha penalizzato i partenopei per non essersi presentati alla trasferta di Torino per la sfida con la Juventus. (Leggi le motivazioni del GS). In una nota sul profilo twitter del club partenopeo possiamo leggere: “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia.”

