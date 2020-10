Stangata Napoli! Pugno durissimo del giudice sportivo riguardo la mancata trasferta con la Juve

Juve-Napoli 3-0 a tavolino. È questa la sentenza del giudice sportivo sulla partita del 4 ottobre, mai giocata per il mancato arrivo a Torino della squadra partenopea. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica alla squadra partenopea per la violazione del protocollo della Figc. Inoltre il giudice dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposta dal Napoli, rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazione di competenza. (Gazzetta.it)

