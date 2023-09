Juventus di Agnelli in vendita? Exor smentisce: “Ipotesi senza fondamento”

Il Giornale parla del club bianconero come di una società in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie e un bilancio devastato tra perdite e debiti. Nell’articolo, inoltre, si mette in evidenza la condizione contabile della Juventus con perdite per 240 milioni, ricavi inferiori ai 600 milioni, debiti superiori a un valore in borsa di 800 milioni. Una situazione che peserebbe, questa è la tesi, in modo non più sostenibile per Exor. Per questo si tratta di "un asset da riequilibrare, ripulire e mettere sul mercato". Impresa definita "non facile, ma non più impossibile". Exor detiene il 63,8% del capitale della Juventus. La società potrebbe essere messe in vendita per non meno di un miliardo e mezzo.