Nazione: “Il Viola Park apre a Ottobre”. Fiorentina-Casini, pace fatta

La Nazione non ha dubbi, il Viola Park aprirà ai tifosi ad Ottobre. Questo quello riportato dal noto quotidiano, che analizza come, dopo momenti di tenzione tra la Fiorentina e il Comune di Bagno a Ripoli, dovuti alla responsabilità dei vari ritardi, ecco che siamo arrivati a una soluzione. La Fiorentina ha scelto di ’congelare’ le deroghe richieste nelle scorse settimane relative all’annullamento di barriere tra gradinate e terreno di gioco oltre che alla rinuncia ai parapetti tra il ristorante e il campo. Una scelta per accelerare i tempi e permettere ai tifosi di entrare all'interno del centro sportivo. "Questi ritardi ricadano sugli incassi dei lavoratori che avevano in appalto alcuni servizi nel Viola Park come quello di ristorazione. Inoltre, non abbiamo fatto nessuna difformità rispetto al progetto iniziale". Così Joe Barone spiega, in poche righe, la posizione del club viola che, sottolinea, la massima collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli e le istituzioni. Ci sono stati momenti di tensione, non c'è dubbio, ma adesso si va verso una soluzione condivisa per permettere ai tifosi di entrare al Viola Park e assistere, senza problemi, agli allenamenti dei figli.