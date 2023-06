In Spagna sicuri, la Juve si arrende: pronta lettera d’addio alla Superlega

Dopo lunghi mesi di resistenza anche la Juve sembra pronta ad abbandonare la nave della Superlega. Si tratta di una notizia proveniente dalla Spagna e ripresa da gazzetta.it. Si apprende che i bianconeri sono già in contatto con Real Madrid e Barcellona per dire addio al progetto. Secondo il portale Relevo, dalla Continassa hanno inviato una lettera ai due club in cui il board bianconero annuncia di avviare le pratiche di abbandono del progetto. La Juve, si legge, potrà defilarsi senza incorrere in penali di alcun tipo ma la procedurà richeiderà qualche settimana per essere ultimata.